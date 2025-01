Dreister Überfall auf Lieferanten: 17-Jähriger versucht, Opfer von Treppe zu stoßen

Köthen (Anhalt) - Er versuchte, ihn die Treppe herunterzustoßen: Ein 17-jähriger Lieferant wurde am Montagnachmittag in Köthen Opfer eines Räubers.

Der Lieferant (17) war kurz davor, die Treppe hinunterzufallen. (Symbolbild) © 123RF/ulianaoliinyk

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei bekannt gaben, war der Lieferservice-Mitarbeiter gegen 15.30 Uhr gerade dabei, Essen in die Bernburger Straße auszuliefern.

Doch noch bevor er das Gebäude betreten konnte, tauchte ein ebenfalls 17-Jähriger auf und bedrängte den Jugendlichen massiv.

Er versuchte den Lieferanten am Klingeln und Betreten des Hauses zu hindern, forderte Bargeld von ihm.

Als das Opfer sich weigerte, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der Räuber versuchte, den 17-Jährigen die Treppe herunterzustoßen. Dieser konnte sich jedoch noch am Geländer festhalten und den Sturz verhindern.

Durch die Rangelei kam der Dieb letzten Endes doch an die Brieftasche und trat mit seiner Beute im unteren dreistelligen Bereich die Flucht an.

"Im Zuge der umgehend eingeleiteten polizeilichen Ermittlungen konnte der Beschuldigte namhaft gemacht und wenig später an seiner Wohnanschrift in der Anhaltischen Straße in Köthen vorläufig festgenommen werden", bestätigten die Sprecher Alexandra Jirschik und Robin Schönherr am Mittwoch.