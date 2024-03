Drogen-Dealer entlarvt sich durch Pyro-Explosion: Polizei findet Waffen!

Schriesheim - In Schriesheim (Rhein-Neckar-Kreis) soll ein Mann (52) mit Pyrotechnik hantiert und schließlich eine Explosion verursacht haben.

Der Beschuldigte (52) experimentierte unsachgemäß mit Silvesterfeuerwerk. (Symbolbild) © Roland Weihrauch/dpa

Hierbei verletzte sich der Mann an der Hand und musste im Krankenhaus operiert werden. Zu dem Vorfall in der Rennewartstraße war es am Montagmorgen gegen 7 Uhr gekommen, wie die Polizei nun mitteilte. Danach wurden die Beamten auf den 52-Jährigen aufmerksam.



Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurden fast ein Kilogramm Amphetamin, rund 20 Gramm Kokain, über 800 Gramm Marihuana sowie mehrere Dutzend Cannabispflanzen gefunden.

Die Ermittler gehen demnach davon aus, dass der Beschuldigte mit Drogen gedealt hatte. Auch weitere verbotene Gegenstände wie Schusswaffen, Messer und ein Schwert wurden sichergestellt.