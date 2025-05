Drogen-Duo geschnappt: Über ein Kilo Rauschgift und haufenweise Bargeld sichergestellt

Dessau-Roßlau - Den Beamten in Sachsen-Anhalt ist ein Drogendealer ins Netz gegangen. Im Laufe der Ermittlungen konnten noch weitere Kriminelle geschnappt werden.

Im Auto fanden die Beamten über 20.000 Euro in Bar. (Symbolbild) © 123RF/jteivans

Bereits seit Ende 2024 ermitteln die Polizisten gegen den 44-Jährigen aus Zerbst wegen des Handels mit Betäubungsmitteln.

Am Mittwoch schlugen die Beamten zu und stellten den Verdächtigen, in der Innenstadt von Dessau-Roßlau, während er bei einem anderen Mann im Auto saß.

In dem Fahrzeug wurden die Polizeikräfte auch gleich fündig und konnten über 20.000 Euro Bargeld sicherstellen. Gegen den Fahrer, einen 36-Jährigen, der eigentlich nicht im Fokus der Beamten gestanden hatte, wird jetzt ebenfalls ermittelt.

Als daraufhin noch am Abend drei Wohnungen und eine Garage in Zerbst durchsucht wurden, landeten die Polizisten einen Volltreffer: Insgesamt 1,3 Kilogramm verschiedene Drogen wurden beschlagnahmt sowie noch einmal 7000 Euro in bar.