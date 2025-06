Drogen in Supermärkten: Polizei findet 300 Kilo Koks in Bananenkisten

Potsdam/Berlin - Das gehört aber nicht auf den Einkaufszettel. In mehreren Supermärkten in Berlin und Brandenburg haben Polizisten Kokain versteckt in Bananenkisten entdeckt.

In Bananenkisten hat die Polizei wieder einmal Hunderte Kilo Kokain gefunden. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Bislang seien rund 300 Kilogramm Rauschgift fest- und sichergestellt worden, hieß es von der Polizei in Potsdam. Am Montagabend habe es einen Drogenfund in einer Filiale gegeben.

Daraufhin seien Prüfungen in Berlin und in vier Brandenburger Landkreisen - in Potsdam-Mittelmark, Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin und in der Prignitz - veranlasst worden.

Die Lieferungen stammen den Angaben zufolge alle aus einem Logistikzentrum im Land Brandenburg.