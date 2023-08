Polizist erschießt Messer-Mann!

Duisburg - Ein Polizist hat in Duisburg in Nordrhein-Westfalen einen mit einem Messer bewaffneten Angreifer (56) erschossen.

Nachdem der bewaffnete Angreifer auch mit einem Elektroschockgerät nicht gestoppt werden konnte, griff der Polizist zur Dienstwaffe. © Robert Michael/dpa

Der Beamte habe zunächst versucht, den Angreifer mit einem Elektroschockgerät zu stoppen, berichtete NRW-Innenminister Herbert Reul (70, CDU) am heutigen Donnerstag außerplanmäßig dem Innenausschuss des Landtags in Düsseldorf.

Als dieses nicht funktionierte, habe der Beamte einen Schuss aus seiner Dienstwaffe abgefeuert. Der Schuss sei tödlich gewesen.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung bekannt gab, sollte der 56-Jährige in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden und wehrte sich dagegen. Sanitäter der Feuerwehr Duisburg baten deshalb die Polizei um Hilfe, die um circa 14.15 Uhr bei dem Mehrfamilienhaus in der Klever Straße eintraf.

Im Treppenhaus attackierte der Mann die Beamten mit einem Messer. Ein Polizeisprecher in Duisburg bestätigte den Vorfall.