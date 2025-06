Durchsuchungen bei Polizeiaktion: Zweiter Tatverdächtiger nach Raub in Handschellen

Durchsuchungen in Zittau: Ein Polizeispürhund half mit seiner Spürnase. © xcitepress

Wie die Polizeidirektion Görlitz am Nachmittag bekannt gab, lag ein Haftbefehl gegen den Mann vor. Er soll an einem Raub am Freitagabend, dem 13. Juni 2025, in Zittau beteiligt gewesen sein. Bereits am Tattag wurde ein erster Tatverdächtiger (35) in U-Haft gesteckt.

Seit Dienstagmorgen lief eine Aktion zusammen mit der Bereitschaftspolizei, dem Landeskriminalamt sowie dem Zoll.