13.05.2025 11:19 E-Biker bepöbelt Teenager im Wald: Auf einmal dreht er noch mal um

In einem Waldgebiet in Haan-Gruiten kam es am Montag zu einer heimtückischen Attacke auf zwei Teenager. Dabei wurde ein 14-Jähriger verletzt.

Von Frederick Rook

Haan - In einem Waldgebiet in Haan-Gruiten kam es am Montag zu einer heimtückischen Attacke auf zwei Teenager. Dabei wurde ein 14-Jähriger verletzt. Noch hat die Polizei den mutmaßlichen Täter auf seinem E-Bike nicht ausfindig machen können. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa Wie die Polizei mitteilte, war der Junge mit seinem gleichaltrigen Kumpel gegen 14.40 Uhr auf einem Waldweg nördlich der Düssel unterwegs, als ihnen ein Mann mit einem E-Bike entgegenfuhr. Beim Passieren der Kids beschimpfte er diese lautstark, fuhr aber zunächst weiter. Kurz darauf wendete er jedoch und holte die beiden 14-Jährigen noch einmal ein. Dann zückte er ein Spray mit Reizgas und besprühte die jungen Radler damit aus kurzer Distanz. Einer von ihnen erlitt dadurch leichte Verletzungen. Polizeimeldungen Europaweite Aktion: Zahlreiche Verstöße bei Lkw-Kontrollen festgestellt Aufmerksame Zeugen bemerkten die Situation und konnten den Täter durch Rufen vertreiben. Er wird wie folgt beschrieben: circa 60 bis 70 Jahre alt, sportliche Bekleidung, rotes T-Shirt, dunkler Helm, weißer Bart und ein gelbes E-Bike. Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet oder kann Genaueres zum Täter mitteilen? Hinweise nimmt die Sicherheitsbehörde in Haan unter der Rufnummer 02129/93286480 entgegen.

