EC-Karte durch Trick geklaut: Wer kennt diese Männer?

Am 28. März wurde mit der gestohlenen EC-Karte gegen 12.50 Uhr Geld von einem Automaten in der Bukostraße abgehoben. © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizeirevier Harz

Die Tat soll sich bereits am 28. März ereignet haben. Wie die Ermittler berichten, hätte der Täter in einem Supermarkt in der Theaterpassage eine Kundin nach dem Wechseln von Geld gefragt.

Dabei sei ihr, ohne es zu merken, die Geldkarte gestohlen worden.

Am selben Tag machte eine Überwachungskamera Aufnahmen, wie mit der Karte gegen 12.50 Uhr mehrere hundert Euro an einem Geldautomaten in der Bukostraße abgehoben wurden.

Ebenfalls wurde damit in verschiedenen Geschäften bezahlt.

Mit den jetzt veröffentlichten Überwachungsbildern von den Tatverdächtigen, sucht die Polizei nach Hinweisen, wer der oder die Täter sein können.