Ehemann bedroht Frau und Kinder mit Waffe: Polizei mit Großeinsatz

Nürnberg - Ein Mann hat seine eigene Familie mit einer Schreckschusspistole bedroht und in der Nürnberger Südstadt dadurch für einen Großeinsatz gesorgt.

Alles in Kürze

Die Nürnberger Polizei musste anrücken. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Laut Polizei hat eine Frau am Samstagabend gegen 21 Uhr der Notrufzentrale mitgeteilt, dass sie sich mit ihren Kindern in einem Mehrfamilienhaus in der Markgrafenstraße aufhalte und Hilfe benötige.

Der offenbar stark alkoholisierte Ehemann der Anruferin bedrohte deren Angaben zufolge sowohl sie als auch ihre Kinder mit einer Schusswaffe.

Sofort wurde eine Vielzahl von Einsatzkräften der Nürnberger Polizei - unter anderem Beamte des Unterstützungskommandos des Polizeipräsidiums Mittelfranken (USK) - zum Einsatzort geschickt.

Aufgrund der möglichen Bedrohungslage musste der Bereich rund um das Gebäude weiträumig abgesperrt werden. Beamte des USK verschafften sich wenig später Zutritt zu dem Anwesen der Familie und begaben sich zu der von der Anruferin beschriebenen Wohnung.

Diese stürmte daraufhin mit ihren Kindern fluchtartig ins Freie, wurde dabei von ihrem 38 Jahre alten Mann verfolgt.