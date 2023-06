Eifriger Bürger (47) jagt besoffenen Unfallfahrer - 4000 Euro Schaden

Ein 47-Jähriger nahm die Verfolgung nach einem Suff-Raser (54) auf, der auch noch Fahrerflucht beging. (Symbolbild) © 123rf/foottoo

Offenbar zu schnell unterwegs kam am Samstagabend ein VW Golf (Fahrer: 54), der aus Richtung Ottendorf-Okrilla in Richtung Königsbrück auf der B97 unterwegs war, in der Ortschaft Laußnitz plötzlich rechts von der Fahrbahn ab.

Er raste über eine Bordsteinkante, prallte gegen ein Geländer, kam auf der Straße zum Stehen und gab Gas.

Der 47-Jährige sah das, rief die Polizei und verfolgte den Fahrerflüchtigen selbst in seinem Auto.

Nach ein paar Hundert Metern stoppte der Raser vor einer Pension. Dort stellte ihn die Polizei.

Der Slowake hatte keinen Führerschein und pustete 1,36 Promille.