Eigene Mutter lebensgefährlich verletzt? Mann aus Tübingen in U-Haft

Der Mann wurde einem Haftrichter vorgestellt. (Symbolbild) © Christoph Reichwein/dpa

Der Sohn befinde sich aktuell in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft Tübingen und Polizei Reutlingen am Mittwoch mitteilten. Er soll seine Mutter am frühen Montagmorgen mit einem stumpfen Gegenstand in der gemeinsamen Wohnung angegriffen haben.

Gegen 4.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte verständigt. Die Mutter befand sich in einem lebensbedrohlichen Zustand. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Bei dem 33-Jährigen handelt es sich um einen psychisch auffälligen Deutschen. Die Untersuchungshaft sitzt er in einem Justizvollzugskrankenhaus ab.