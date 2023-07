16-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei - und rast plötzlich auf Beamten zu

Eilenburg - In Eilenburg ( Nordsachsen ) lieferte sich ein 16-Jähriger am frühen Sonntagmorgen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei .

Die geplante Kontrolle eines Motorrads lief am Wochenende aus dem Ruder. (Symbolbild) © 123RF/antikainen

Nach Angaben von Polizeisprecher Markus Resenski fiel einer Streife gegen 1.40 Uhr morgens sowohl das fehlende Kennzeichen als auch das fehlende hintere Licht eines SWM-Motorrads auf. Als sie den 16-jährigen Fahrer kontrollieren wollte, gab dieser plötzlich Gas. Die Polizei nahm die Verfolgung auf.

In weiterer Folge fuhr der Biker in eine Sackgasse, in die der Funkstreifenwagen ihm nicht weiter folgen konnte, sodass einer der Beamten ausstieg und zu Fuß hinter ihm her rannte.

Dann spitzte sich die Situation zu: Der Teenager wendete und raste auf den Polizisten zu, woraufhin die beiden zusammenstießen und sich leichte Verletzungen zuzogen. Der Beamte war nicht mehr dienstfähig.