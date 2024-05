Einbrecher auf frischer Tat ertappt: Plötzlich stürzt er vom Balkon!

Bonn - Dieser Einbruch ging für einen Kriminellen nach hinten los! Der 24-Jährige wurde bei seiner Diebestour in der Bonner Innenstadt von den Hausbewohnern ertappt. Auf der Flucht verletzte er sich dann selbst schwer!

Ohne Beute, dafür mit schweren Verletzungen ist die Diebestour eines Einbrechers in Bonn zu Ende gegangen. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Laut der Polizei war der Mann am heutigen Donnerstagmorgen gegen 6.25 Uhr in das Haus an der Brüdergasse eingebrochen.

Ein Bewohner der Wohngemeinschaft war durch Geräusche wach geworden und hatte dann versucht, den Täter mit einem Küchenmesser bewaffnet zu stellen.

Beim Versuch, vom Balkon in der ersten Etage zu flüchten, stürzte der Einbrecher ab und zog sich schwere Verletzungen zu. Eine anschließende Flucht zu Fuß musste er deswegen dann kurzerhand abbrechen.

Ein Rettungswagen brachten den Mann begleitet von einer Polizeistreife in eine Klinik, die ihn anschließend auch vor Ort bewachte.