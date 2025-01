Einbrüche in Kitas und Physiotherapie: Was die Diebe alles klauten

Zwickau - In Zwickau -Eckersbach ereigneten sich am Wochenende mehrere Einbrüche.

Nach mehreren Einbrüchen im Zwickauer Ortsteil Eckersbach sucht die Polizei Zeugen. (Symbolbild) © 123RF/angelarohde

Laut Polizei brachen unbekannte Täter zwischen Freitagnachmittag und dem frühen Montagmorgen in eine Kindertagesstätte am Lunikweg ein. Hier wurde nichts gestohlen, es entstand jedoch Sachschaden am Gebäude in Höhe von etwa 250 Euro.

Auch am Wostokweg wurde eine Scheibe einer Kita eingeschlagen. Hier ließen die Täter ebenfalls nichts mitgehen. Die Kosten für das kaputte Fenster dürften bei circa 500 Euro liegen.

In der Nähe der beiden Tatorte stiegen Einbrecher in eine Physiotherapie am Baikonurweg ein. Sie klauten Bargeld im mittleren zweistelligen Bereich, eine Überwachungskamera und eine Festplatte. Insgesamt entstand hier Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro.