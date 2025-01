Eingebrochen, Tische abgefackelt, Tiere getötet: Täter sind noch Kinder!

Die Polizei ermittelte nach Einbrüchen in eine Kita und Grundschule. Die jungen Täter stellten sich sofort. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Am Neujahrstag wurde bemerkt, dass seit dem 26. Dezember Personen in die Kindertagesstätte und Schule in der Danndorfer Schulstraße (Niedersachsen) eingebrochen hatten.

Während der Ermittlungen stellten sich schließlich zwei Kinder. Sie gaben an, zwischen dem 26. und 28. Dezember in die Grundschule eingebrochen zu sein und Kleinigkeiten sowie Bargeld aus der Klassenkasse geklaut zu haben.

Diese Tat reichte den minderjährigen Gaunern scheinbar nicht, denn wie sie weiter zugaben, waren sie in der Silvesternacht gemeinsam mit einem Jugendlichen an den Tatort zurückkehrt.

Wie die Polizei Wolfsburg mitteilte, haben die Jungen in der Kita alle Räume verwüstet. Sie verteilten Essensreste, brannten Tische und Regale an, verstopften die Toiletten mit Kleidung und Schnellgips und töteten zwei Fische.