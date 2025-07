Flucht endet in Sackgasse: Teenager gerät mit Auto ins Visier der Polizei

Eisleben - Einer nächtlichen Polizeistreife in Eisleben ( Landkreis Mansfeld-Südharz ) ist am Samstagmorgen ein auffälliges Auto ins Visier geraten.

Die Beamten wollten den Wagen gegen 1 Uhr kontrollieren, weil an ihm gestohlene Kennzeichen angebracht waren und der Fahrer sich nicht an die Geschwindigkeit gehalten hatte.

Während die Ordnungshüter das Auto über die B180 bis zur Anschlussstelle Gerbstedter Chaussee verfolgten, wurde der Fahrer des beobachteten Wagens offenbar misstrauisch und beschleunigte.

Die Fahrt des VWs ging über die A38 in Richtung Leipzig weiter, und es fuhr an der Anschlussstelle Schafstädt wieder ab. In der Ortschaft Stedten geriet das Auto in eine Sackgasse, teilte die Polizeiinspektion Halle mit.

Aus dem Wagen stiegen zwei Personen aus und rannten in unterschiedliche Richtungen davon. Während der Fahrer gefasst werden konnte, gelang dem Beifahrer die Flucht.

Zu den bisher genannten Straftaten stellte sich zudem heraus, dass der ertappte 19-Jährige keine Fahrerlaubnis besaß und sein Auto seit Mai nicht mehr zugelassen war.