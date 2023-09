Entführung vereitelt? Fremder Mann packt Jungen (12) und zerrt ihn weg, Zeugen reagieren sofort

Nach einem mutmaßlichen Entführungsversuch ermittelt die Polizei gegen einen 61-jährigen Mann. (Symbolbild) © 123rf/sanne198

Gegen einen 61-Jährigen werde nun wegen Freiheitsberaubung ermittelt, berichtete die Polizei am heutigen Freitag.

Der Mann habe den Zwölfjährigen am Donnerstag an einer Bushaltestelle an der Josef-Drauschke-Straße angesprochen, am Arm gepackt und gegen seinen Willen mit sich gezogen. Ein 16 und ein 17 Jahre alter Jugendlicher hätten den hilflosen Blick des Jungen bemerkt und ihn angesprochen.

Der Junge habe ihnen gesagt, dass er den Mann nicht kenne. Mithilfe der beiden Jugendlichen habe er sich aus dem Griff des Mannes schließlich befreien können.

Während der 17-Jährige den Jungen nach Hause gebracht und die Polizei alarmiert habe, habe der 16-Jährige den 61-Jährigen bis zu dessen Wohnadresse verfolgt.