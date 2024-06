25.06.2024 16:18 8.641 Entwarnung nach Einsatz in Lübecker Schule: Schüler verlassen Gebäude

An einem Schulzentrum in Lübeck ist es am Dienstag zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Inzwischen haben die Beamten Entwarnung gegeben.

Lübeck - Nach der Durchsuchung eines Berufsschulzentrums in Lübeck hat die Polizei am Dienstag Entwarnung gegeben. Zahlreiche Polizisten sind im Lübeck an einer Schule im Einsatz. © Volker Gerstmann/dpa "Es konnten keine Hinweise auf eine Gefährdung gefunden werden", schrieb die Polizei auf der Plattform X. Die Durchsuchungen seien abgeschlossen. Schülerinnen und Schüler könnten nach und nach das Schulgelände wieder verlassen. Zuvor hatten Einsatzkräfte das Schulzentrum wegen einer möglichen Bedrohungslage zwischenzeitig abgeriegelt. Gegen 11 Uhr sei ein entsprechender Alarm von der Emil-Possehl-Schule im Stadtteil St. Lorenz Nord bei der Polizei eingegangen, sagte ein Polizeisprecher. Polizeimeldungen Wohnmobil an der A93 ausgebrannt: Kripo geht von Brandstiftung aus Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Auch die um die Berufsschule gelegenen Straßen wurden abgesperrt. Die Polizisten waren mit Helmen und Schutzwesten ausgestattet. Für Eltern und Schüler wurde eine Anlaufstelle in der Nähe eingerichtet. Auf "X" gab die Polizei Entwarnung Viele besorgte Eltern warteten in der Hansehalle auf ihre Kinder, wie eine dpa-Reporterin berichtete. Erstmeldung: 14.10 Uhr. Aktualisiert: 16.16 Uhr.

Titelfoto: Volker Gerstmann/dpa