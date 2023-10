Er fühlte sich gestört: Mann bedroht Kinder auf Spielplatz mit Messer

Pirna - Auf spielende Kinder hatte der Mann anscheinend so gar keine Lust!

Die Polizei stellte den 20-jährigen Tatverdächtigen. (Symbolbild) © 123RF/bartusp

Am gestrigen Dienstagvormittag, gegen 10.40 Uhr, zückte der Tatverdächtige deshalb sein Messer und marschierte auf einen Spielplatz am Varkausring in Pirna-Sonnenstein (Sächsische Schweiz-Osterzgebirge). Dies gab die Polizei nach ersten Ermittlungen bekannt.

Der 20-Jährige rief zunächst von einem Balkon herunter den Kindern zu und ermahnte sie. Als das jedoch allem Anschein nach nicht das gewünschte Ergebnis erzielte, schritt er herunter und bedrohte die Mädchen (8, 9, 12) mit seiner Klinge.

Alarmierte Polizisten konnten den leicht reizbaren Mann jedoch ausfindig machen und stellten seine Tatwaffe sicher.