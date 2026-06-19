Er trug keinen Helm! Radfahrer stirbt bei schwerem Unfall auf Campingplatz

Knüllwald-Wallenstein - Folgenschwerer Unfall auf einem Campingplatz in Wallenstein: Ein 59 Jahre alter Mann ist mit seinem Fahrrad von der Straße abgekommen und dabei tödlich verunglückt.

Für den 59 Jahre alten Radfahrer kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) © 123RF/sigiuz

Wie die Polizei mitteilte war der Radfahrer am Donnerstag gegen 16.30 Uhr auf dem Gelände des Campingplatzes in Wallenstein unterwegs, als es aus bislang noch unklarer Ursache zum Unfall kam.

Der Mann verlor demnach auf einer abschüssigen Straße plötzlich die Kontrolle, kam von dieser ab, prallte gegen einen Baum am Rand der Fahrbahn.



