Er trug keinen Helm! Radfahrer stirbt bei schwerem Unfall auf Campingplatz
Knüllwald-Wallenstein - Folgenschwerer Unfall auf einem Campingplatz in Wallenstein: Ein 59 Jahre alter Mann ist mit seinem Fahrrad von der Straße abgekommen und dabei tödlich verunglückt.
Wie die Polizei mitteilte war der Radfahrer am Donnerstag gegen 16.30 Uhr auf dem Gelände des Campingplatzes in Wallenstein unterwegs, als es aus bislang noch unklarer Ursache zum Unfall kam.
Der Mann verlor demnach auf einer abschüssigen Straße plötzlich die Kontrolle, kam von dieser ab, prallte gegen einen Baum am Rand der Fahrbahn.
Trotz aller Bemühungen der Rettungskräfte kam für den 59-Jährigen aus Belgien, der keinen Helm trug, jede Hilfe zu spät. Er erlag am Unfallort seinen Verletzungen. Die Ermittlungen der Beamten zur Unfallursache dauern an.
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