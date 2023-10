Ermittler sicher: 41-Jähriger bringt Nachbar (†29) mit Schraubenzieher um

Gießen - Widerliche Bluttat! In Gießen-Wieseck wurde ein 41-jähriger somalischer Staatsangehöriger wegen Totschlags festgenommen, nachdem er zuvor wohl seinen Nachbarn (†29) auf grausame Art und Weise umgebracht hatte.

Im mittelhessischen Gießen (Stadtteil Wieseck) kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einem Tötungsdelikt. (Symbolbild) © Johannes Krey/dpa-Zentralbild/dpa

Wie aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Gießen und des Polizeipräsidiums Mittelhessen hervorgeht, steht der Mann im dringenden Verdacht, seinen 29-jährigen Nachbarn, ebenfalls aus Somalia stammend und Asylsuchender, in dessen Wohnung in der Nacht vom 6. auf den 7. Oktober 2023 getötet zu haben.

Ein entsprechender Haftbefehl wurde am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen erlassen. Mittlerweile befindet sich der Beschuldigte in einer hessischen Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen wurden am vergangenen Samstag nach einem Hinweis eingeleitet. Demnach meldete sich ein Zeuge bei der Polizeistation Gießen Nord und berichtete, dass sein Bekannter in einen Streit mit einem Mitbewohner geraten sei und dieser verletzt in seinem Zimmer liege.

Die Polizei begab sich daraufhin sofort nach Wieseck und fand den 29-Jährigen tot in einer Blutlache vor. Dank einer Fahndung konnte der Beschuldigte noch am selben Abend im Innenstadtbereich festgenommen werden.