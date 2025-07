Ermittlung wegen Brandstiftung: Kleiner Junge (7) zündet Sperrmüll in Wohngebiet an

Erfurt - Ein kleiner Junge hat am Dienstagnachmittag auf dem Erfurter Wiesenhügel ein Feuer gelegt.

Alles in Kürze

Der Junge hatte einen Bürostuhl angezündet und war von der Polizei erwischt worden. (Symbolfoto) © Uwe Zucchi/dpa

Ein Zeuge hatte zuvor gesehen, wie mehrere Kinder einen Sperrmüllhaufen in Brand gesetzt hatten.

Als die alarmierte Polizei wenig später vor Ort eintraf, erwischten sie einen Siebenjährigen in flagranti. Den Angaben nach hatte er in dem Wohngebiet einen dort abgestellten Bürostuhl angezündet. Durch das Feuer wurde auch eine angrenzende Grünfläche in Mitleidenschaft gezogen.

Die Flammen konnten von den Beamten schnell gelöscht werden, wie aus einer Mitteilung der Einsatzkräfte hervorgeht.