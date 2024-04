Erzgebirge: Förster entdeckt verlassenes Unfall-Auto im Wald

Zwönitz - Auto verlassen im Wald in Zwönitz ( Erzgebirge ) festgestellt!

In einem Wald in Zwönitz entdeckte der Revierförster einen verunfallten VW. (Symbolbild) © 123RF/oracal

Am Montagmorgen informierte der Revierförster die Polizei über einen offenbar verunglückten VW, der am Silberzechenweg im Wald an einem Baum stehen würde.

Was war passiert? Nach ersten Ermittlungen war ein VW-Fahrer in der Nacht zu Montag, gegen 1 Uhr, auf dem Silberzechenweg in Richtung Auerbach unterwegs und krachte dann gegen einen Baum.

Das Fahrzeug war danach nicht mehr fahrbereit.

"Der zunächst unbekannte Fahrer entfernte sich zu Fuß vom Unfallort, konnte im Zuge der Unfallermittlungen jedoch ausfindig gemacht werden. Der Mann hatte sich bei dem Unfall augenscheinlich nicht verletzt, stellte sich aber dennoch einem Arzt vor - zur doppelten Blutentnahme. Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,34 Promille", teilte die Polizei mit.

Er wird verdächtigt, dass er zum Unfallzeitpunkt betrunken hinterm Steuer des VW saß.