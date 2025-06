24.06.2025 14:56 Eule fällt vom Baum: Polizei rückt zu tierischem Einsatz aus

Eule in Not! Am Montagvormittag rückte die Polizei zu einem tierischen Einsatz nach Mannheim-Sandhofen aus.

Von Johanna Baumann

Mannheim - Eule in Not! Am Montagvormittag rückte die Polizei zu einem tierischen Einsatz nach Mannheim-Sandhofen aus. Alles in Kürze Eule fällt in Mannheim-Sandhofen vom Baum.

Anwohner melden Vorfall gegen 9:30 Uhr.

Polizei und Tierrettung eingesetzt.

Eule bleibt unverletzt, kein Tierarztbesuch nötig.

Eule wird wieder in den Baum gesetzt. Mehr anzeigen Die Eule wurde wieder freigelassen. © Polizeipräsidium Mannheim Anwohner im Wingertsweg meldeten gegen 9.30 Uhr eine Eule, die aus einem Baum gefallen war. Da unklar war, ob es dem Vogel gut geht, wurde auch die Tierrettung angefordert. Die Eule, bei der es sich wohl um eine Waldohreule handelte, trug glücklicherweise keine Verletzungen davon. Ein Besuch beim Tierarzt war demnach nicht notwendig. "Die Eule wurde anschließend wieder in den Baum gesetzt", wie die Polizei mitteilte.

Titelfoto: Bildmontage: Polizeipräsidium Mannheim