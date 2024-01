Fahndung: Wer kennt diese dreisten Münzendiebe?

Diese beiden Männer werden von der Polizei gefahndet. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Nach Angaben der Ermittler ereignete sich die Tat am Sonntag, dem 5. Februar vergangenen Jahres, zwischen 16 und 16.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants am Neucölln Carree in der Sonnenallee/Ecke Grenzallee.

Demnach sollen die bislang Unbekannten aus einem Daimler Chrysler drei Rollkoffer mit hochwertigen Sammlermünzen und Banknoten entwendet haben.

Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen am Einkaufszentrum vorbei in Richtung Grenzallee.

Die Diebe wurden bei der Tat von einer Überwachungskamera gefilmt. Mittels der aufgezeichneten Bilder erhofft sich die Kriminalpolizei Hinweise aus der Bevölkerung.