Automatensprenger legen sächsischen Bahnhof lahm

St. Egidien - Wollten Vandalen hier ihre Reisekasse aufbessern? Ein Fahrkartenautomat auf dem Bahnhof St. Egidien (Landkreis Zwickau) wurde am heutigen Mittwochmorgen in die Luft gejagt. Die Explosion war so stark, dass der Bahnhof zeitweise nicht befahren werden konnte.