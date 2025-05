Fake-Skelette im Auto, unerlaubte Tieferlegungen: Chemnitzer Polizei mit großer Verkehrskontrolle

Chemnitz - Blinkende LED-Leuchten, unerlaubte Tieferlegungen und unechte Skelette im Auto: Bei einer mehrstündigen Verkehrskontrolle in Chemnitz am Sonntag kam so einiges ans Licht. Für einige Autofahrer endete diese mit einem Bußgeld, andere durften ihren Wagen vorerst nicht weiterfahren.

Zu tief oder noch zulässig? Die Polizei zog am Sonntag getunte Autos in Chemnitz aus dem Verkehr. © Chempic

Die Beamten der Chemnitzer Polizei legten sich am Sonntag zwischen 11 und 16 Uhr an der Leipziger Straße auf die Lauer. Der Fokus lag dabei auf Autos, die eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer darstellen können.

Der Zeitpunkt der Kontrolle war kein Zufall: Genau zur selben Zeit fand am Chemnitz Center ein großes Opel-Treffen mit vielen Tuning-Autos statt.

Insgesamt wurden am Sonntag 24 Fahrzeuge kontrolliert. "Bei der Hälfte der kontrollierten Fahrzeuge stellten die Beamten Mängel fest, welche zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten und eine Bußgeldanzeige zur Folge hatten", heißt es von der Polizei.

Bei einigen Autos entdeckten die Beamten auch unerlaubte Tieferlegungen und Beleuchtungen. "So waren an manchen Fahrzeugen am Stoßfänger, am Dach oder am Kühlergrill zum Teil blinkende LED-Leuchten installiert oder unerlaubte Spurverbreiterungen führten dazu, dass Räder an den Kotflügeln schliffen", berichtet ein Polizeisprecher.

Besonders skurril: Auf einem Anhänger befand sich ein Auto, in denen unechte Skelette saßen. Die Beamten machten von dieser verrückten Darbietung Fotos - eine Anzeige liegt der Polizei allerdings nicht vor. Immerhin: Die Fake-Skelette waren sogar angeschnallt.