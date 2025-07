16.07.2025 14:56 Familienstreit bei Stuttgart eskaliert: Fünf Verletzte, darunter Polizisten

In einem Mehrfamilienhaus in Wendlingen (Region Stuttgart) ist in der Nacht zum Mittwoch ein Streit zwischen zwei Hausbewohnern eskaliert.

Von Johanna Baumann

Ermittlungen der Polizei Wendlingen laufen Mehr anzeigen Die Einsatzkräfte waren im Großeinsatz vor Ort. © SDMG / Kaczor Kurz vor Mitternacht rückten mehrere Streifenwagen in die Ludwigstraße aus. Zuvor hatten mehrere Anwohner den Notruf alarmiert. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war es zwischen einem 37- und einem 44-jährigen Bewohner zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Der ältere Mann verließ das Haus noch vor dem Eintreffen der Polizei. Der leicht verletzte 37-Jährige verhielt sich gegenüber den Einsatzkräften aggressiv. Beim Versuch, ihm Handschellen anzulegen, schlug er plötzlich um sich. Die Beamten setzten daraufhin Pfefferspray ein und brachten den Mann somit zu Boden. Polizeimeldungen Auf Parkplätzen der Stadtwerke: Zwei E-Autos in Connewitz abgefackelt Polizeimeldungen Notruf-Ausfall in NRW: Das steckt dahinter Eine Angehörige versuchte, die Festnahme zu stören und musste ebenfalls kurzzeitig fixiert werden. Zur Unterstützung war auch ein Diensthund im Einsatz. Der 37-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Bei dem Vorfall erlitten vier Polizisten leichte Verletzungen. Die Ermittlungen der Polizei Wendlingen laufen.

