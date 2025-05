Familienstreit eskaliert: Sechs Polizisten verletzt

Nürnberg - Ein Familienstreit im Nürnberger Westen rief die Polizei auf den Plan. Die Lage eskalierte so, dass sechs Beamte verletzt wurden.

Mehrere Polizisten waren nötig, um eine Familie in Nürnberg unter Kontrolle zu bekommen. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Ein Familienmitglied rief in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 1.15 Uhr die Einsatzkräfte in die Raabstraßen. Seinen Angaben nach war ein Bruder ausgerastet und griff die Familie an.

Schon vor dem Mehrfamilienhaus hörten die Polizisten lautes Geschrei aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss. Drinnen trafen sie auf den Mitteiler und drei weitere Personen, die alle sehr aufgebracht waren. Mobiliar war bereits zu Bruch gegangen.

Ein 22-Jähriger war derart aggressiv, dass er mit Handfesseln fixiert werden musste. Als er sich dagegen wehrte, heizte die Situation weiter auf: Die Mutter (45) versuchte ihren Sohn zu befreien, schlug einen Beamten und zerrte an dessen Arm. Auch sie musste daraufhin gefesselt werden.

Derweil konnte ein 23-Jähriger nur mit erheblichem Kraftaufwand daran gehindert werden, auf seinen Bruder loszugehen. Als er bemerkte, dass seine Mutter gefesselt wurde, rastete er komplett aus und attackierte die Polizisten.

Letztlich konnte er überwältigt und fixiert werden.