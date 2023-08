29.08.2023 13:02 Feuer in Sangerhausen: Polizei vermutet Brandstiftung!

In der Nacht auf Dienstag kam es in einem unbewohnten Haus in Sangerhausen zu einem Brand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Sangerhausen - Bei einem Gebäudebrand im Sangerhäuser Ortsteil Wippra (Landkreis Mansfeld-Südharz) in der Nacht zu Dienstag ist ein hoher Sachschaden entstanden.

Das Haus war zum Zeitpunkt des Brandes glücklicherweise unbewohnt. (Symbolbild) © 123RF/kzenon Erste Schätzungen gingen von 50.000 Euro aus, wie eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Demnach habe ein Nebengebäude eines unbewohnten Wohnhauses in Flammen gestanden, möglicherweise eine Werkstatt, eine Garage oder ein Schuppen. Auf Grundlage erster Erkenntnisse ermittle die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung: "Das Haus war unbewohnt und ohne Strom. Auch die Wetterlage kann nicht die Erklärung für den Brand sein", so die Sprecherin. Menschen blieben demnach unverletzt.

