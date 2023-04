Fiese Attacke beim Austreten: Zwei Männer (31, 47) schwer verletzt!

In Osterwieck wurden zwei Männer angegriffen, als sie gerade vollkommen schutzlos waren: beim Austreten. (Symbolbild) © edmond77/123RF

Am Rande eines Osterfeuers in Osterwieck im Landkreis Harz sind am Gründonnerstag zwei Männer im Alter von 31 und 47 Jahren angegriffen worden.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, schlugen die Angreifer zu, als die Männer gerade austreten waren. Dabei trafen sie sie zunächst am Kopf. Als die beiden dann am Boden lagen, traten sie noch dazu auf sie ein.

Bei dem Angriff am späten Donnerstagabend in Osterwieck erlitten sie zum Teil schwere Gesichts- beziehungsweise Kopfverletzungen. Rettungskräfte brachten sie anschließend zur Behandlung in eine nahegelegene Klinik.