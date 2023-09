Filmreife Flucht: Audi soll kontrolliert werden, dann zielt er aufs Polizeiauto

Braunschweig/Magdeburg - In der Nacht auf Donnerstag lieferte sich die Polizei eine filmreife Verfolgungsjagd mit einem Audi, der der Polizeikontrolle entwischen wollte.

Ein Audi lieferte sich ein Rennen mit der Polizei, um einer Kontrolle zu entgehen. (Symbolbild) © Andreas Arnold/dpa

Gegen 3 Uhr wollte die Autobahnpolizei routinemäßig den weißen Audi kontrollieren, der auf der A2 bei Braunschweig unterwegs war, und signalisierte ihm, dem Streifenwagen zu folgen.

Als dem 27-jährigen Fahrer das Signal jedoch auffiel, beschleunigte er stark, um der Kontrolle zu entgehen. Dabei zielte er mit seinem Wagen auf ein Polizeiauto, was nur durch schnelles Ausweichen einem Zusammenprall entkam, teilte die Polizei Braunschweig mit.

Der Audi raste die Autobahn mit über 200 km/h entlang, wechselte oft hastig den Fahrstreifen und führte öfter fast zu Unfällen. Die Polizei versuchte unter Blaulicht und Sirene den Flüchtenden einzuholen.

Bei Magdeburg wechselte der 27-Jährige dann auf die A14 und zwängte sich dort an einem Schwertransport vorbei, bevor er auf die Landstraße abfuhr und Richtung Gommern raste. Dabei brach mehrmals das Heck des Audis aus, was dann schließlich zu einem Unfall führte. Der Kleinwagen war in den Straßengraben gekracht. Es entstand Sachschaden von etwa 50.000 Euro.

Doch das sollte den Fahrer nicht beeindrucken - er versuchte schließlich zu Fuß sein Glück. Die Beamten konnten ihn dann jedoch schnell fassen, aber nicht ohne gewaltigen Widerstand. Drei Polizisten mussten den Audi-Fahrer fixieren, um ihm endlich Handschellen anlegen zu können.

Der Grund für seine Flucht stellte sich dann schnell heraus: Der junge Mann hatte den Fluchtwagen zuvor in Gifhorn geklaut, außerdem lag gegen ihn bereits ein Haftbefehl vor. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.