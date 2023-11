Filmreifer Blitzeinbruch: Täter rammen Elektro-Markt mit gestohlenem Auto auf

Waldbröl - Bei einem Blitzeinbruch in einen Elektronikmarkt in Waldbröl (Oberbergischer Kreis) haben bislang unbekannte Täter einen großen Schaden angerichtet.

Bei dem Blitzeinbruch in einem Elektrogeschäft in Waldbröl entstand ein hoher Schaden. © Polizei Oberbergischer Kreis

Wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag mitteilte, hatten die Gauner am frühen Sonntagmorgen gegen 3.45 Uhr in einem Geschäft an der Wiehler Straße zugeschlagen.

Demnach rammten die Täter zunächst mit einem gestohlenen Dacia ein am Eingang des Marktes heruntergelassenes Rolltor auf.

"Anschließend öffneten sie gewaltsam die Schiebetür des Eingangs und begaben sich zielgerichtet zu den im Verkaufsbereich ausgestellten Mobiltelefonen und Tablet-PC", berichtete der Sprecher.

Die Einbrecher rissen dort eine Vielzahl an Sicherungsseilen ab und schlugen zudem noch mehrere Scheiben von verschlossenen Vitrinen ein, um darin gelagerte Geräte zu einzukassieren.

Der Sicherheitsdienst traf nur wenige Minuten später am Tatort ein, die Täter waren zu diesem Zeitpunkt aber schon über alle Berge. Sie hinterließen ein Trümmerfeld in den Geschäftsräumen.