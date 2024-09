Fleischerbeil-Attacke im Restaurant: Polizei richtet Mordkommission ein

Bergisch Gladbach - Es war ein brutaler Angriff, der sich in einem mongolischen Restaurant in Bergisch Gladbach ereignet hatte. Ein offenbar psychisch kranker Mann verletzte mit einem Fleischerbeil einen Angestellten schwer. Die Polizei hat jetzt eine Mordkommission für die Ermittlungen eingerichtet.

Der Angreifer mit dem Fleischerbeil konnte wenige Augenblicke nach der Tat festgenommen werden. (Symbolbild) © 123RF/lightfieldstudios

Wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei gemeinsam mitteilten, war die Tat am 7. September in dem Restaurant auf der Mühlheimer Straße in Bergisch Gladbach passiert.

Der 55 Jahre alte Angereifer war um kurz vor 12 Uhr mit dem Fleischerbeil offenbar unvermittelt auf den Angestellten des Restaurants losgegangen.

Dem Opfer war es dabei trotz schwerer Verletzungen sogar noch gelungen, den Mann zu entwaffnen. Die alarmierte Polizei konnte den Täter dann wenig später festnehmen.

Der 55-Jährige wurde anschließend per richterlichem Beschluss in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Die Staatsanwaltschaft geht nach aktuellem Ermittlungsstand davon aus, dass es sich bei der Tat um ein versuchtes Tötungsdelikt handelte und hat deshalb eine Mordkommission eingesetzt.