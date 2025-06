17.06.2025 12:30 3.896 Flugzeug stürzt in norddeutschem Wald ab: Tote Person galt bereits als vermisst

In Schleswig-Holstein wird am Montagabend ein Flugzeug vermisst. In einem Wald stoßen Einsatzkräfte später auf das Wrack - und eine Leiche.

Von Jana Steger

Heidmühlen - Dramatische Szenen in Schleswig-Holstein: Ein Kleinflugzeug, das seit Montagabend als vermisst galt, wurde kurz nach Mitternacht zerstört in einem Waldstück bei Heidmühlen entdeckt. Alles in Kürze Kleinflugzeug bei Heidmühlen abgestürzt

Tote Person im Wrack gefunden

Polizei und Rettungskräfte suchten seit Montagabend

Ermittlungen zur Absturzursache laufen

Nahe der Ortschaft Heidmühlen bei Neumünster kam zu einem Flugzeugabsturz. © NEWS5 / René Schröder Außerdem fanden die Einsatzkräfte die Leiche eines Mannes im Wrack. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem Toten um den Piloten des Kleinflugzeugs handelt, heißt es in einer Mitteilung der dpa. Angehörige hätten ihn als vermisst gemeldet. Laut Polizei war das Flugzeug in Richtung Norden unterwegs. Ziel war die Gemeinde Kropp, die nordwestlich von Kiel liegt. Gegen 21.15 Uhr sollen Polizei und Rettungskräfte mit einer groß angelegten Suche nach dem vermissten Flugzeug gestartet haben, heißt es in einer Mitteilung. Warum das Flugzeug abstürzte, ist weiter unklar. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei seien mit einem Großaufgebot im Einsatz gewesen, erklärte eine Sprecherin des polizeilichen Lagedienstes Bad Segeberg am Dienstagmorgen auf Anfrage von TAG24. Die Bezirkskriminalinspektion Kiel habe die Ermittlungen aufgenommen. Die Umstände des Absturzes sowie die Unfallursache werden von der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) ermittelt. Erstmeldung um 06.41 Uhr, aktualisiert um 12.29 Uhr

