Folgenreicher Irrtum: Frau alarmiert Polizei wegen Waffen-Männern in Pizzeria

Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Frau am Freitag aus einem Supermarkt in Boppard (Rhein-Hunsrück-Kreis) heraus gesehen, wie zwei bewaffneten Männer aus einem Auto ausstiegen und in eine Pizzeria gingen.



Sofort alarmierte sie deshalb die Polizei.

Nachdem der Hinweis eingegangen war, hatten die Einsatzkräfte das Gebiet rund um das Restaurant weiträumig abgesperrt und durchsucht.

Den Halter des beschriebenen Wagens konnte die Beamten schnell ausfindig machen. Dieser stellte jedoch klar, dass es sich nicht um echte Waffen, sondern um Spielzeugwaffen handele.

Die Einsatzkräfte stellten jene Spielzeugwaffen daraufhin sicher.