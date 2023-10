30.10.2023 11:36 Frau erlebt Albtraum vieler Menschen: Mitten in der Nacht rüttelt es an der Schlafzimmertür

Eine Frau in Moringen erlebte am Sonntag eine gruselige Situation. Mitten in der Nacht rüttelte es an ihrer Schlafzimmertür. Ein Einbrecher gelangte ins Haus.

Von Robert Lilge

Moringen - Eine Frau in Moringen (Landkreis Northeim) erlebte in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine schaurige Situation. Mitten in der Nacht stehen fremde Personen im Haus: Ein Albtraum für viele Menschen, den eine 34-jährige Frau in Moringen am eigenen Leib erlebte. (Symbolbild) © 123rf/tassev Es ist der Albtraum vieler Menschen. Vor allem dann, wenn man allein ist. Mitten in der Nacht hört man Geräusche von unbekannten Personen in seiner eigenen Wohnung. Am vergangenen Wochenende erlebte eine 34-Jährige in Moringen einen solchen Fall. Als sie bereits gegen 0.30 Uhr am Sonntagmorgen schlief, rüttelte es plötzlich an ihrer Schlafzimmertür, wodurch sie geweckt wurde. Polizeimeldungen Großeinsatz: Streit in Gaststätte eskaliert - Mann alarmiert Polizei und berichtet von Schuss Sofort habe die Frau die fremde Person durch die Tür angesprochen, teilte die Polizeiinspektion Northeim mit. Daraufhin habe sie keine Antwort erhalten und konnte hören, wie der ungebetene Gast die Flucht ergriff. Die sofort informierte Polizei suchte in der Nähe der Wohnung nach auffälligen Personen, konnte aber niemanden mehr auffinden. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler sei der Einbrecher durch das Aufhebeln einer Tür in das Haus gelangt. Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Gestohlen wurde dem ersten Anschein nach nichts.

