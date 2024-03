Frau lässt "freundlichen Helfer" ihr Auto einparken - und erlebt ihr blaues Wunder

Gummersbach - Eine gutgläubige Autofahrerin (33) hat in Gummersbach (Oberbergischer Kreis) einen vermeintlich "freundlichen Helfer" hinters Steuer ihres Wagens gelassen, was sich kurz darauf als fataler Fehler herausstellen sollte.

Wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch berichtete, hatte sich der ungewöhnliche Vorfall am Dienstagnachmittag gegen 15.45 Uhr an der Neudieringhauser Straße zugetragen.

Demnach war die 33-Jährige gerade dabei, ihren roten Nissan am dortigen Straßenrand einzuparken, als sie plötzlich von einem ihr unbekannten Mann angesprochen wurde, der ihr vorschlug, den Wagen für sie in die Parklücke zu lenken.

Die Autofahrerin übergab das Steuer daraufhin an den "freundlichen Helfer" und nahm auf dem Beifahrersitz Platz, als sich die vermeintliche Hilfe als böse Überraschung entpuppte.

Statt den Nissan einzuparken, trat der Mann nämlich das Gaspedal durch und fuhr samt der hilflosen Frau davon!

Die 33-Jährige musste glücklicherweise nicht lange auf einen günstigen Moment warten, um aus ihrem eigenen Auto zu flüchten und alarmierte die Polizei, die sofort eine Fahndung nach dem Wagen einleiteten. Und tatsächlich stellten die Beamten den Nissan nur wenig später im Bereich der Einmündung zur L305.