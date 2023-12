Frau legt sich seelenruhig ins Bett: Als sie aus dem Fenster schaut, ist der Schreck groß

Strotzbüsch - Die Wunder der Technik sind oftmals etwas Wunderbares! In diesem speziellen Fall dürfte das eine Frau aus Rheinland-Pfalz aber ganz anders gesehen haben. Denn sie wurde mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mittels einer Drohne in einem äußerst privaten Moment beobachtet.