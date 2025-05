Frau mehrfach im Bus belästigt, bedrängt und verfolgt: Wer kennt diesen Mann?

Mönchengladbach - Nachdem eine Frau in Mönchengladbach mehrfach von einem bislang unbekannten Mann belästigt worden ist, fahndet die Polizei nun öffentlich nach dem mutmaßlichen Täter und bittet dringend um Hinweise.

Alles in Kürze

Der Mann wird verdächtigt, eine Frau in einem Linienbus mehrfach sexuell belästigt zu haben. © Bildmontage: Polizei Mönchengladbach

Wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch schilderte, hatten sich die Taten bereits im Sommer 2024 abgespielt.

Demnach hatte die Geschädigte am 15. Juli gegen 7.24 Uhr an der Haltestelle Eschenhof den Bus der Linie 003 genommen, während auch der Tatverdächtige rund zwei Minuten später an der Haltestelle Bettrath Kirche dazustieg.

Dann soll es zu der sexuellen Belästigung durch den Mann gekommen sein, berichtete der Sprecher. Anschließend habe der Tatverdächtige den Bus am Mönchengladbacher Hauptbahnhof wieder verlassen.

Wie die Beamten weiter berichteten, war dies jedoch nicht die erste unangenehme Begegnung zwischen der Frau und dem bislang Unbekannten! So berichtete die Dame, dass sie sich bereits zwei Wochen zuvor von demselben Mann beobachtet gefühlt habe, als sie abermals mit der Linie 003 unterwegs war.

Obendrein soll der Gesuchte der Geschädigten auch noch gefolgt sein, nachdem sie den Bus verlassen hatte.