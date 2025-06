Frau wird angefahren und schwer verletzt: Ehemann soll Tötung beauftragt haben

Waldenburg - Ein Mann soll ein Paar beauftragt haben, in Waldenburg ( Hohenlohekreis ) seine Ehefrau zu überfahren und so zu töten.

Alles in Kürze

Der Ehemann sowie das Paar wurden festgenommen. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa

Die 30-Jährige wurde vor einem Kindergarten angefahren und überlebte den mutmaßlichen Tötungsversuch schwer verletzt. Die Frau sei noch im Krankenhaus, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Der Ehemann, ein 41 Jahre alter Deutscher, sowie dessen mutmaßliche Komplizen, ein 28-jähriger Türke und dessen 33-jährige deutsch-russische Lebensgefährtin, seien festgenommen worden.

Der 28-Jährige und die 33-Jährige wurden am Montag an ihrem jeweiligen Wohnort in Bretzfeld, Öhringen (beide Hohenlohekreis) angetroffen, hieß es weiter.

Der 41-Jährige wurde den Angaben zufolge nach längerer Observation von Ermittlern in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) festgenommen. Alle drei sitzen in Untersuchungshaft.