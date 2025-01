Freilaufender Hund beißt unvermittelt zu: Passantin kommt schwer verletzt in Klinik

Köln - Nachdem eine junge Frau (24) in Hürth bei Köln so schwer durch einen Hundebiss verletzt wurde, dass sie tagelang im Krankenhaus behandelt werden musste, sucht die Polizei nach dem Besitzer des Tiers sowie nach Zeugen .

Wie ein Polizeisprecher des Rhein-Erft-Kreises am Montag schilderte, war die Passantin am 28. Dezember - einem Samstagnachmittag - gegen 14.30 Uhr auf der Bachstraße im Hürther Stadtteil Efferen unterwegs, als sie in Höhe der Moselstraße plötzlich auf einen herrenlosen Hund aufmerksam wurde.

"Polizisten fuhren nach der Anzeigenaufnahme zum Tatort, um Spuren zu sichern", schilderte der Sprecher. Auch Anwohner seien befragt worden.

Die Polizei ist auch weiterhin dringend auf der Suche nach Zeugen, die den Vorfall möglicherweise beobachtet haben oder Hinweise auf den Halter des etwa kniehohen, braun gestromten Hundes geben können.

Hinweisgeber können entweder unter der Telefonnummer 02271/810 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de mit den Ermittlern in Kontakt treten. Die Ermittlungen dauern derweil an.