Fremder bedroht kleinen Jungen (6) mit Messer: Polizei ermittelt und bittet um Hilfe

Waldkraiburg - Erschreckender Zwischenfall in Waldkraiburg im Landkreis Mühldorf am Inn: Ein unbekannter Mann soll einen sechs Jahre alten Jungen mit einem Küchenmesser bedroht haben.

Alles in Kürze

Nach seiner Tat trat der Unbekannte die Flucht an, ließ laut den Beamten das Messer aber zurück.

Angaben der Polizei zufolge soll sich der Vorfall am Freitag abgespielt haben, als das Kind gegen 17.45 Uhr im Garten vor seinem Zuhause gespielt habe.

Personen, die sich in der angegebenen Zeit in Waldkraiburg oder Aschau am Inn aufgehalten haben oder Hinweise zur Täteridentität geben können, können unter der Telefonnummer 0863894470 Kontakt mit den Beamten aufnehmen.