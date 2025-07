Für eine Erfrischung? Eis-Diebe in Zwickau unterwegs

Zwickau - Diesen Dieben wurde es wohl am vergangenen Wochenende in Zwickau zu heiß!

Alles in Kürze

Es wurden mehrere Packungen Speiseeis geklaut. (Symbolbild) © David Young/dpa

Zwischen Freitagvormittag und Montagmittag verschafften sich die bisher noch unbekannten Täter Zutritt in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses an der Clara-Zetkin-Straße in Höhe der Heinrich-Heine-Straße.

Wie die Polizei mitteilte, entwendeten die Langfinger diverse Gegenstände, unter anderem Schwibbögen und mehrere Packungen Speiseeis.

Der Stehlschaden beträgt laut Polizeiangaben etwa 1500 Euro.