BMW-Fahrer rammt absichtlich Fußgänger: Jetzt muss er in die Psychiatrie

Notzingen - Nachdem in Notzingen (Landkreis Esslingen) zwei Fußgänger von einem BMW angefahren wurden, ist der Fahrer (60) in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen worden.

Auch wurden mehrere Autos am Straßenrand beschädigt. © SDMG / Kaczor

Der 60-Jährige wurde am Donnerstagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser veranlasste die Unterbringung in einer Psychiatrie, wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Polizei Reutlingen am Freitag mitteilten.

Der Mann steht im Verdacht, am Mittwochabend zwei Fußgänger im Alter von 43 und 44 Jahren absichtlich angefahren zu haben. Beide kamen ins Krankenhaus.

Zusätzlich krachte er gegen drei parkende Autos, die wiederum auf weitere Wagen geschoben wurden. Im Anschluss flüchtete der Mann zu Fuß, konnte jedoch durch Passanten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Der Vorfall im Ortsteil Wellingen ereignete sich gegen 18 Uhr. Bereits am Mittwoch wurde ein psychischer Ausnahmezustand des 60-Jährigen angenommen.