Fußgängerin attackiert und verletzt

Döbeln - Unbekannte ging in Döbeln auf eine Fußgängerin los!

In Döbeln wurde eine Frau (27) von einer Unbekannten angegriffen und verletzt. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie die Polizei am Montag mitteilte, geschah der Vorfall bereits am 22. Mai gegen 13.30 Uhr.

Eine 27-Jährige verließ in spanischer Sprache telefonierend den Kaufland-Einkaufsmarkt in der Schillerstraße am Ausgang Richtung Fluss.

"Im Bereich der Laderampe an der Ecke zur Straße des Friedens begegnete ihr eine unbekannte Frau mit Hund, die aggressiv auf sie zuging und sie zu Boden stieß", so die Polizei weiter.

Die 27-Jährige wurde dadurch leicht verletzt und ging danach zum Arzt.

Der jungen Frau halfen drei Personen, eine circa 50-jährige Frau und zwei circa 20-Jährige, auf. Außerdem sammelten sie die Einkäufe der Frau wieder ein, die durch den Sturz aus ihrem Trolley gefallen waren.