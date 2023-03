Gasflasche zur Explosion gebracht - 25.000 Euro Schaden an Schule

Lüneburg - Durch die Explosion einer Heliumgasflasche in einer Lüneburger Schule in der Nacht zu Sonnabend ist ein Sachschaden von rund 25.000 Euro entstanden. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei konnte noch in der Tatnacht eine verdächtige Person kontrollieren. Die Ermittlungen dauern an. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Anwohner konnten gegen 1.30 Uhr eine laute Explosion auf dem Gelände der Grundschule im Ostpreußenring im Stadtteil Kreideberg vernehmen, wie die Polizei in einer Pressemitteilung bekannt gab.

Unbekannte hatten in der Nacht auf den 4. März eine Heliumgasflasche an einer Außenwand im Innenhof des Schulgebäudes zur Explosion gebracht, heißt es in der Meldung weiter.

Die Polizei geht von Vandalismus als Tatmotiv aus, Anzeichen für eine politisch motivierte Tat gebe es nicht.

Durch die Druckwelle der Explosion kam es zu teilweise erheblichen Beschädigungen an der Wand, fünf Fenstern und einer Doppelflügeltür. Der Schaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.