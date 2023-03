Gasleck via Notruf-App vorgetäuscht! Polizei ermittelt

Ein Unbekannter missbrauchte mehrfach die Notruf-App und meldete zuletzt ein angebliches Gasleck. © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie ein Sprecher der Polizei am Montag mitteilte, hat ein bislang Unbekannter per App am Sonntagabend gegen 23 Uhr mitgeteilt, dass in Garmisch-Partenkirchen eine Gasleitung geplatzt sei.

Mindestens ein Mensch sei dabei verletzt worden, weitere seien in Gefahr. Das stellte sich aber als Falschmeldung heraus.

Der Verdächtige habe die Notruf-App "Nora" mehrfach vorsätzlich missbraucht.

Seine falschen Registrierdaten konnten den Angaben zufolge mit zwei weiteren Fehlmeldungen aus Regensburg in Verbindung gebracht werden.

Die Identität des Verdächtigen war zunächst noch unbekannt.