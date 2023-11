02.11.2023 15:55 Beim Freigang ausgebüxt: Geflohener Häftling 700 Kilometer weiter gefasst

Ein am Freitag aus der JVA in Torgau geflohener Häftling ist am Dienstagabend in Freiburg im Breisgau gefasst worden.

Torgau/Freiburg - 700 Kilometer hatte er geschafft, dann war Schluss: Ein am Freitag aus der JVA in Torgau (Nordsachsen) geflohener Häftling ist am Dienstagabend in Freiburg im Breisgau gefasst worden. Der Häftling war am Hauptbahnhof in Freiburg/Breisgau in eine Kontrolle der Bundespolizei geraten. © Philipp von Ditfurth/dpa Der 52-Jährige ist am Dienstagabend am Freiburger Hauptbahnhof in eine Kontrolle geraten, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Nun soll er zuück nach Sachsen gebracht werden. Der Mann, der aktuell eigentlich eine Freiheitsstrafe wegen Betruges in der Justizvollzugsanstalt Torgau verbüßt, war am Freitag bei einem Freigang geflüchtet. Aufgrund der Freiheitsstrafe stehen ihm nun noch weitere 20 Monate hinter Gittern bevor.

Titelfoto: Philipp von Ditfurth/dpa