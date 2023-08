Geldautomat gesprengt: Vier Personen flüchten in dunklem Audi

Kerpen - Am Donnerstagmorgen ist es in Kerpen im Rhein-Erft-Kreis zu einer Geldautomatensprengung gekommen.

In Kerpen-Buir wurde in der vergangenen Nacht ein Geldautomat gesprengt. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Polizei meldet, ereignete sich der Vorfall gegen 3.40 Uhr in der Früh. Demnach sprengten vier Unbekannte einen Automaten in einer Bankfiliale im Stadtteil Buir. Nach der Detonation flüchteten die Verdächtigen in einem dunklen Audi mit hoher Geschwindigkeit vom Tatort auf der Kirchenstraße in Richtung Autobahn.

Ein Sprengsatz ging allerdings nicht hoch, sodass Spezialisten vom LKA diesen kontrolliert sprengten.

Wie viel Bargeld die mutmaßlichen Täter mitgehen lassen haben, ist noch nicht bekannt.